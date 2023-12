Le retrait de 62 mille cartes de soins gratuits vise à rectifier les critères d’éligibilité à ce service pour en faire profiter les véritables bénéficiaires

Le président du comité général de promotion sociale au ministère des affaires sociales Ibrahim Ben Driss a indiqué que le retrait de 62 mille cartes de soins gratuits a été effectué selon des normes scientifiques et vise à rectifier les critères d’éligibilité à ce service pour en faire profiter les véritables bénéficiaires.

Il a déclaré à la TAP au cours des 3e journées régionales sur l’inclusion sociale et économique organisé hier jeudi à Kairouan par le ministère des affaires sociales, que 337 mille personnes ont été inscrites au programme d’aides sociales en faveur des catégories démunies depuis son lancement en 1992.

Ben Driss a relevé que les conditions sociales de 62 mille personnes bénéficiant de la carte de soins gratuits ont connu une amélioration de manière à ce qu’ils ne peuvent plus bénéficier de ce service, rappelant que des recoupements ont été effectués entre les bases de données nationales de la caisse nationale de sécurité sociale, de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, de l’agence technique de transport terrestre, de l’état de la situation sociale et des recettes des finances.

Le président du comité général de promotion sociale a affirmé que le programme d’autonomisation économique en tant que mécanisme permettant de lutter contre la pauvreté et de créer des sources de revenu a été présenté dans le cadre de la première stratégie nationale élaborée par le ministère des affaires sociales.

« Ce programme a démarré en 2022 en vertu du décret numéro 720 de l’année 2022 fixant les conditions de ce programme et les catégories ciblées par le programme d’autonomisation économique qui sont au nombre d’environ 1 million de personnes » a-t-il affirmé, précisant que 420 projets ont été lancés depuis le début de l’année 2023 jusqu’à ce jour, moyennant une enveloppe globale de plus de 8 millions de dinars.

De son côté, le président de l’unité de gestion du budget par objectifs au ministère des affaires sociales Nizar Mohsni a affirmé que le budget du ministère des affaires sociales représente 4 pc du budget de l’état, ajoutant que le budget du ministère consacre une grande partie de ses dépenses aux catégories sociales démunies à travers ses 5 programmes à savoir l’emploi et les relations professionnelles, la sécurité sociale, la promotion sociale, la migration et les tunisiens à l’étranger et le programme de leadership.

Il a souligné la nécessité de déployer davantage d’efforts pour réduire la pauvreté et l’analphabétisme signalant que 16,6 pc des tunisiens vivent sous le seuil de la pauvreté.

Par ailleurs, le directeur général du centre international de la promotion des personnes handicapées Nizar Selmi a relevé que ce centre a pour mission de favoriser l’éducation spécialisée, de réhabiliter les personnes handicapées, de promouvoir les méthodes d’enseignement et de recherches en matière de handicap et comprend 26 centres pilotes dans chaque gouvernorat.

Il a ajouté que ce centre a accueilli 100 apprenants parmi les personnes handicapées dont la tranche d’âge varie entre 6 et 35 ans qui ont bénéficié de l’éducation spécialisée et de la formation professionnelle.

