Le sabot fait son entrée dans la panoplie des infractions routières à l’Ariana

Le Conseil municipal, de l’Ariana a tenu , samedi dernier , sa troisième session ordinaire , au cours de laquelle il a décidé d’instituer une taxe sur l’utilisation des espaces lui revenant à des fins d’organisations de manifestations à but lucratif moyennant une contrepartie financière.

Autre décision prise parles édiles : l’institution dune contravention de deuxième classe pour les infractions de stationnement sur les trottoirs et dans les zones vertes, et ce via l’utilisation des sabots de Denver ayant une couleur distincte.