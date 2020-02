Le salon régional ELEK ENER 2020 réunira 200 exposants

Près de 200 exposants venant de la Tunisie, l’Allemagne, la France, la Grande Bretagne, les Etats Unis et l’Italie.., participeront au Salon de l’Electricité et des Energies Renouvelables ELEK ENER 2020 qui sera organisé du 26 Février au 1 Mars 2020 au Parc des Expositions du Kram à Tunis, concomitamment avec la 4ème édition du salon international SECURITY EXPO North Africa 2020.

Cette nouvelle édition organisée conjointement par la Chambre Syndicale Nationale de l’Electricité (CSNIE) et le Centre Tunisien des Foires, Expositions et Congrès CTFEXPO, est un évènement qui se propose de faire des démonstrations réelles, des présentations thématiques et des ateliers techniques pour animer l’exposition, selon un communiqué publié lundi par le CEPEX (Centre de Promotion des Exportations).

Près de 20 000 visiteurs professionnels et particuliers Tunisiens, Maghrébins, Africains et Internationaux sont attendus à ce salon qui sera marqué par la visite de 45 délégations Africaines (Algérie, Libye, Mauritanie, Cote d’ivoire, Mali, Burkina Faso, Egypte, Senegal,..).

ELEK ENER 2020 a pour vocation d’attirer les professionnels du secteur et de rayonner sur le continent Africain et le pourtour méditerranéen.

Il a aussi pour mission de répondre aux attentes grandissantes afin de renforcer les échanges et booster les exportations.

Il convient de rappeler que les industries électriques en Tunisie représentent 36% du PNB et sont considérés comme le 1er secteur exportateur. Par ailleurs, les énergies renouvelables pour la production de l’électricité sont en forte croissance.