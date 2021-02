Le salon « Riyada 2021 », les 23 et 24 février 2021

Le 8ème Salon de l’Entrepreneuriat « Riyada 2021 » sera organisé, les 23 et 24 février 2021, sur la thématique « L’Entrepreneuriat Pour Tous ! » . Il s’agit d’une édition » 100% Digitale « , qui regroupera des jeunes entrepreneurs, start-uppeurs et des acteurs de l’entrepreneuriat en Tunisie. Cet évènement, qui devra accueillir environ 10 mille e-participants, 200 exposants de l’écosystème entrepreneurial et plus de 300 candidats en compétition, prévoit des e-conferences, qui seront animées par plus de 90 entrepreneurs et conférenciers.

Des histoires et des expériences parmi les plus inspirantes ainsi que des e-workshops sont au programme de cet évènement. La finalité est de permettre aux e-participants d’être conseillés par des experts, entrepreneurs et mentors, dans la création et le développement de leurs projets. Une compétition » Riyeda E-Challenge « , qui se présente comme un « Pitch Competition », sera aussi au programme. Elle vise à identifier des porteurs de projets innovants et sérieux, en besoin d’accompagnement ou de financement pour concrétiser la création effective de leur entreprise. » L’objectif de la compétition est de récompenser l’esprit innovant et compétitif chez les jeunes et les aider à accéder au Networking et à l’écosystème de l’Entrepreneuriat. Les candidats sélectionnés seront accompagnés en ligne pour les préparer à pitcher le 1er jour du salon devant un jury composé par des investisseurs et des bailleurs de fonds engagés dans la dynamique entrepreneuriale « . Le salon propose, en outre, un espace de « e-meeting », grâce à une plateforme de matchmaking et de networking qui facilite le réseautage, l’engagement entre les différents profils des participants. C’est un véritable outil pour connecter les E-visiteurs (entre eux), avec les speakers, exposants, sponsors, partenaires et experts.

