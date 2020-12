Le secret du plateau Multi-TV, du 24 décembre

La soirée du 24 décembre sur les chaînes de TV tunisiennes a étonné, dans l’incompréhension totale. En effet, diffuser un même plateau de débat TV sur au moins 5 chaînes télévisées et une radio émettant en simultané et en direct, avec en lead la Wataniya (En plus d’Al Hiwar et d’ Attasia notamment), n’était pas chose normale, et surtout pas habituelle de la part de 3 chaînes TV aux orientations éditoriales complètement différentes. Personne n’avait compris qu’est-ce qui les avait réunies, sur instruction, ou sur conseil, ou demande, de qui et dans quel objectif ? Toute cette lecture « politisée », d’un évènement purement économique était pourtant fausse !

Selon nos informations, l’idée de ce plateau de débat, reviendrait à l’IACE (Institut Arabe des Chefs d’Entreprises) qui agirait dans le sens d’une simple initiative d’un débat économique autour des idées ou propositions pour sortir de la crise. Il avait raté ses habituelles et attendues « Journées de l’Entreprise », l’IACE innove, évite le « Webinaire », et arrive à fédérer cinq TV tunisiennes autour d’une nouvelle idée. Quelque part, ce plateau a retenu l’attention, au moins avec les nouvelles têtes invitées et malgré les « vieilles » têtes d’animation dont certaines mélangent toujours les rôles et les genres, entre journaliste avec de vraies questions, chroniqueur, et journaliste diafoirus. L’opération aurait coûté quelques 150 mille DT partagées entre les chaînes TV organisatrices, et pourrait être répétée, ce qui ne serait pas une mauvaise chose, et donnerait autre chose à voir que les habituelles guerres politiques avec des palabres vides de tout sens et de toute utilité publique. Mais le financement ne serait pas directement celui de l’IACE. L’institut aurait eu recours à des fonds d’agences étrangères installées en Tunisie dans le cadre de l’aide économique pour la Tunisie. Un bon investissement dans l’information de bonne qualité