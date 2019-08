Le secrétaire adjoint US Schenker bientôt en Tunisie

Le secrétaire adjoint américain aux affaires du Proche-Orient, David Schenker, se rendra en Arabie saoudite, en Tunisie, en Jordanie et au Liban du 4 au 13 septembre pour discuter de questions économiques et de sécurité avec des responsables gouvernementaux et de la société civile.

Au cours de sa tournée, Schenker soulignera l’importance des relations bilatérales et l’engagement profond des États-Unis à continuer de travailler avec leurs partenaires et alliés dans la région à la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, selon le Département d’Etat américain.