Le Secrétaire général de la Ligue arabe en visite en Tunisie les 4 et 5 avril

Le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes Ahmad Abou el-Gheit effectue une visite en Tunisie, les 4 et 5 avril courant, au cours de laquelle il sera reçu par le président de la République Kaïs Saïed et le ministre des Affaires étrangère, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi.

Abou el-Gheit informera le Chef de l’Etat, en sa qualité de président du 30e Sommet arabe, de l’évolution de l’action arabe commune depuis le dernier Sommet tenu à Tunis en mars 2019, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Il rencontrera également le chef de la diplomatie tunisienne pour poursuivre la coordination et les consultations au sujet des principales questions arabes, identifier les moyens susceptibles d’impulser l’action arabe commune et dynamiser davantage les institutions arabes, ajoute-t-on de même source.