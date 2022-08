Le secrétaire général de la ZLECAF organisera, prochainement, une visite à Tunis

Le secrétaire général de la Zone de Libre-Echange Continental (ZLECF), Wamkele Mene, a promis d’organiser, prochainement, une visite à Tunis, pour découvrir et échanger avec les responsables des différentes fédérations et chambres nationales sectorielles du patronat tunisien, et ce, lors d’une réunion tenue, dimanche, avec Hamadi Kooli et Hichem Elloumi, Vice-Présidents de l’UTICA, ainsi que Taoufik Mlayah, président de la chambre nationale des sociétés de commerce international, tenue en marge de Ticad 8, organisée les 27 et 28 août 2022 à Tunis.

D’après un communiqué, publié lundi, par l’organisation patronale, les responsables de l’UTICA ont réaffirmé l’engagement du secteur privé tunisien dans toute action permettant d’accélérer le processus d’opérationnalisation de la ZLECAF, réitérant l’importance que revêt l’entrée en vigueur de la ZLECAF pour l’intégration commerciale et économique du continent.

Les responsables de l’UTICA ont également exprimé le grand intérêt accordé par les entreprises tunisiennes aux protocoles relatifs à l’investissement, aux droits de propriété intellectuelle, à la concurrence et au commerce électronique, dans la mesure où la finalisation de ses accords offrira un cadre propice aux milieux d’affaires Africains pour créer des synergies et de s’internationaliser et de développer la part des entreprises africaines dans les chaînes de valeurs mondiales.

A l’issue de cet entretien, les deux parties ont convenu de l’importance du rôle du secteur privé des Etats membres, en tant que l’un des principaux piliers, dans toute action ayant pour objectif de favoriser le commerce et l’investissement intra-africain pour un continent plus intégré, plus résilient et plus prospère.