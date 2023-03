Le secteur des hydrocarbures détient 63,6% des subventions dans le budget 2022

Le secteur des hydrocarbures détient 63,6% de l’ensemble des subventions orientées par la Tunisie dans le cadre du budget de l’Etat pour l’exercice 2022, estimées à 11,9 milliards de dinars, selon des données provisoires.

Ces chiffres ont été publiés dans un document des résultats provisoires de l’exécution du budget de l’Etat jusqu’à fin décembre 2022, publiés, mercredi dernier par le ministère des Finances dans le but de présenter un bilan sur les sources de financements et les domaines de dépenses liés au budget de l’Etat.

Les mêmes données statistiques montrent que le montant des subventions atteint près de 4,7 milliards de dinars en 2019, plus de 4,4 milliards de dinars en 2020, près de 6 milliards de dinars à fin décembre 2021 et près de 11,9 milliards de dinars à fin décembre 2022.

La Tunisie a consacré près de 7,6 milliards de dinars pour la subvention des carburants à fin décembre 2022, contre 3,3 milliards de dinars au cours de la même période de l’année 2021, alors que les subventions des produits de base ont augmenté de 2,2 milliards de dinars à fin décembre 2021 à 3,7 milliards de dinars à fin décembre 2022.

Les produits de base viennent en deuxième position au niveau des montants orientés vers la subvention, avec une part de 31,4% alors que le secteur du transport occupe 5% des allocations estimées à 600 millions de dinars (MD).

Les dépenses salariales occupent la première position de la liste des dépenses du budget de l’Etat avec une part de 41,8% suivies de celles des interventions avec un taux de 35,5%, puis celles de financements avec 9,2%, ensuite celles des investissements avec 9%, enfin celles de gestion avec 4,3% alors que les opérations financières vient à la lanterne des dépenses avec 0,26%.

