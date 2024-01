Le sénateur Sanders appelle à bloquer l’aide militaire US à Israël

Le sénateur américain Bernie Sanders a de nouveau appelé le Congrès à bloquer une proposition portant sur des milliards de dollars d’aide militaire à Israël, critiquant la guerre à Gaza, une « guerre illégale, immorale, brutale et grossièrement disproportionnée menée par Netanyahu contre le peuple palestinien », a-t-il dit.

Dans une déclaration publiée sur X, le député juif progressiste a accusé la riposte israélienne d’être « largement disproportionnée, immorale » et il a estimé qu’elle est « une violation du droit international ».

« Ça suffit », a dit Sanders. « L’argent des contribuables des États-Unis ne doit plus être complice de la destruction de la vie d’hommes, de femmes et d’enfants innocents à Gaza ».

« Les États-Unis ne doivent pas fournir 10 milliards de dollars d’aide militaire au gouvernement de droite de Netanyahu pour mener son horrible guerre contre des Palestiniens innocents. Voici ma lettre au président Biden lui demandant de cesser de financer cette guerre et de soutenir les efforts de l’ONU pour un cessez-le-feu humanitaire », avait-il écrit le 13 décembre sur X.

