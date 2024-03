Le Sénateur Sanders : « Plus d’argent pour la machine de guerre de Netanyahu »

Le sénateur Bernie Sanders a de nouveau demandé à la Maison Blanche de cesser d’envoyer une aide militaire inconditionnelle à Israël, qualifiant la guerre à Gaza de « crise sans précédent ».

« Ce n’est pas seulement que 30 000 personnes, dont deux tiers de femmes et d’enfants, ont déjà été tuées. Nous envisageons la possibilité que des centaines de milliers d’enfants meurent de faim », a déclaré Sanders. Selon le ministère de la santé de Gaza, les bombardements et les attaques terrestres d’Israël ont tué plus de 30 000 personnes dans la bande assiégée, et d’autres meurent de faim.

« Les États-Unis d’Amérique ne peuvent pas être complices de ce massacre d’enfants », a déclaré Sanders lors d’une interview accordée à l’émission « Face the Nation » de la chaîne CBS. L’administration, a-t-il ajouté, « ne peut pas supplier Netanyahu. Il faut lui dire : « Si vous voulez de l’argent, vous devez changer de politique et autoriser les camions à venir nourrir les enfants ».

