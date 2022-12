Le SER Tunisie/Libye accompagne la première journée franco-libyenne de la santé à Tripoli

Une délégation composée de représentants de Sanofi, Servier, Pierre Fabre Group, Bertin, fortil, UBAF, Clinique Sainte Marguerite et French Healthcare Association menée par Mouvement des Entreprises de France International (MEDEFI) s’est rendue à Tripoli du 27 au 29 novembre. Avec le soutien de l’antenne à Tripoli du SER ouverte depuis le mois de septembre, les entreprises présentes ont pu rencontrer leurs partenaires institutionnels et privés libyens afin de renforcer les relations d’affaire existantes et d’envisager de nouveaux partenariats.

L’offre française dans des domaines aussi variés que les vaccins, les médicaments, la gestion des déchets médicaux ou l’oncologie pédiatrique a pu démontrer son adaptation aux besoins libyens et son attachement à la Libye, en présence d’officiels de haut niveau, dont le Vice premier ministre et ministre de la santé. Hébergé, à l’invitation des autorités libyennes au sein de l’emblématique Palais Royal de Tripoli, cet évènement constitue une étape importante dans le renforcement des relations économiques bilatérales. En dépit d’un contexte politique et sécuritaire toujours instable, la Libye dispose d’un réel potentiel pour les entreprises françaises. Le succès de cette mission ouvre la porte à d’autres initiatives à venir, notamment dans le secteur des transports/infrastructures ou de l’agriculture/agroalimentaire.