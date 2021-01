Le service militaire bientôt obligatoire pour les femmes tunisiennes

La Tunisie s’apprête à déposer un projet de loi portant enrôlement des femmes dans l’armée, rapporte le Middle East Monitor qui précise que le texte qui sera soumis au Parlement prévoit le service militaire obligatoire pour les hommes et les femmes afin d’atteindre une plus grande égalité entre les sexes.

- Publicité-

Cette mesure intervient alors que le pays est confronté à une crise économique et à des attentats terroristes.

Tous les hommes de plus de 20 ans peuvent effectuer leur service militaire en Tunisie et cette obligation est maintenue jusqu’à l’âge de 35 ans. Ceux qui ont moins de 20 ans et qui souhaitent s’engager doivent obtenir l’autorisation de leurs parents. Toutefois, les citoyens tunisiens sont réticents à servir dans l’armée, ce qui amène les responsables à assouplir les lois.

Selon le recensement de la population de 2020, les femmes sont plus nombreuses que les hommes en Tunisie, avec un peu plus de 50 % de la population féminine.

L’armée tunisienne a été classée 11ème armée la plus puissante du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord selon Global Firepower. Ses voisins, l’Algérie et le Maroc, occupent respectivement la quatrième et la septième place du classement.