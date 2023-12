Le SG de l’ONU invoque un rare avertissement du Conseil de sécurité sur les risques mondiaux du conflit de Gaza

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fait un geste rare mercredi en avertissant officiellement le Conseil de sécurité de la menace mondiale que représente le conflit de Gaza, alors que les États arabes cherchent à tirer parti de cette situation pour relancer la pression sur le Conseil afin qu’il appelle à un cessez-le-feu.

Les États-Unis, qui disposent d’un droit de veto sur les 15 membres du Conseil, s’opposent à un cessez-le-feu entre leur allié Israël et le Hamas, car ils estiment qu’une telle mesure ne ferait que profiter aux militants palestiniens.

Washington soutient les pauses humanitaires destinées à protéger les civils et à permettre la libération des otages pris par le Hamas lors de l’attaque du 7 octobre contre Israël. Le mois dernier, Washington s’est abstenu de voter pour permettre au Conseil de sécurité d’adopter une résolution appelant à des pauses dans les combats.

Dans une lettre adressée au Conseil, Guterres a déclaré que le conflit de Gaza « risque d’aggraver les menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité internationales ».

Il a invoqué l’article 99 de la charte fondatrice de l’ONU, qui lui permet de « porter à l’attention du Conseil de sécurité toute question qui, à son avis, peut menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

Cet article n’a pas été utilisé depuis des décennies, a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

« Nous sommes confrontés à un risque grave d’effondrement du système humanitaire. La situation se détériore rapidement pour devenir une catastrophe aux implications potentiellement irréversibles pour les Palestiniens dans leur ensemble et pour la paix et la sécurité dans la région », a écrit António Guterres.

« Une telle issue doit être évitée à tout prix », a-t-il déclaré, appelant une nouvelle fois à la déclaration d’un cessez-le-feu humanitaire.

