Le SG du Conseil de Coopération des Etats arabes du Golfe entame lundi une visite de travail en Tunisie

Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération des Etats arabes du Golfe, Jassim Mohammed Al-Badiwi, effectue une visite de travail en Tunisie, lundi, à l’invitation du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar.

Cette visite a pour objectif de faire progresser les relations de coopération avec le Conseil de Coopération pour les Etats Arabes du Golfe et de renforcer la consultation et la coordination entre les deux parties, précise un communiqué du département.

A noter, par ailleurs, que le ministre des Affaires étrangères actuellement en visite à Ankara, a rencontré, ce dimanche, son homologue libérien, Dee-Maxwell Saah Kemayah.

L’entretien a permis de passer en revue les relations bilatérales et les moyens de les développer aussi bien au niveau bilatéral que dans le cadre de l’Union Africaine, précise la même source.

- Publicité-