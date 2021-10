Le SIAMAP 2021 du 26 au 31 octobre au Parc des expositions du Kram

La 15e édition du Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche « SIAMAP 2021 », se tiendra, du 26 au 31 octobre courant, au Parc des expositions du Kram, avec la participation de l’Arabie Saoudite en tant que pays invité d’honneur.

- Publicité-

Plus de 35 pays africains, asiatiques, européens et arabes et quelques 400 exposants dont 70% sont des tunisiens, prendront part à ce salon organisé, à l’initiative de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), sous le thème « « L’agriculture est notre immunité ».

La 15emeédition verra, également, la participation de représentants des organisations internationales; à l’instar de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’Agriculture (FAO), de l’Organisation Mondiale des Agriculteurs (OMA) et du Programme Promotion de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest (PAFAO).

Cette manifestation offrira l’occasion aux différents intervenants des secteurs de l’agriculture et de la pêche de faire connaître leurs produits ainsi que leurs dernières innovations technologiques, a indiqué Inès Nagara, vice-présidente de l’UTAP, lors d’une conférence de presse tenue, jeudi, au siège de l’organisation.

Elle a fait remarquer que plus de 400 exposants ont souhaité participé à cette édition, sauf que les organisateurs n’ont pas pu répondre à cette demande pour des raisons sanitaires liées au Covid-19.

Selon elle, ce salon s’étendra sur une superficie de 23000 m² et prévoit différents pavillons dédiés notamment aux machines agricoles, à l’élevage bovin, à la pêche et l’aquaculture, ainsi qu’à l’agriculture biologique.

La Femme rurale sera aussi à l’honneur lors de cette 15e édition. Les organisateurs ont ainsi aménagé un pavillon dont l’objectif est d’aider ces femmes à promouvoir et à commercialiser leurs produits de terroir.

Au programme de ce salon, figurent aussi des compétitions hippiques (saut d’obstacles) et des concours dédiés aux animaux de compagnies.

D’après la vice-présidente de l’UTAP, le SIAMAP 2021 prévoit l’aménagement d’un espace « du producteur au consommateur » et un marché de poissons, ajoutant que 45 conférences scientifiques seront organisées en marge de ce salon.