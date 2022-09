La 14ème édition du Salon International de l’Investissement Agricole et de la Technologie « SIAT 2022 », qui aura lieu du 12 au 15 octobre 2022, au Parc des expositions du Kram, sera une occasion pour exposer les nouvelles technologies de l’agriculture, de la pêche et des services qui leur sont liés, ainsi que les dernières innovations dans le secteur.

Placé sous le thème de « L’Investissement Intelligent pour un Développement Durable », le Salon, qui sera organisé par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles, constitue une vitrine des technologies agricoles et de la pêche, et un carrefour où se rencontrent producteurs agricoles, hommes d’affaires, industriels, armateurs, fournisseurs et chercheurs.

Dans ce cadre, des workshops seront organisés autour des thèmes variés, dont « les technologies modernes et l’amélioration de la productivité et de l’adaptation au changement climatique en milieu rural », « les techniques innovantes d’économie d’eau d’irrigation pour réduire les impacts climatiques » et « l’innovation et la digitalisation des techniques agricoles dans les pays africains ».

La coopération allemande (GIZ) prévoit, de son côté, l’organisation, à cette occasion d’un workshop sur l’échange d’expériences en matière de « financement des projets agricoles », avec la participation d’experts des pays africains.Des rencontres de partenariat entre promoteurs tunisiens et partenaires étrangers sont en oture programmés, en vue de stimuler la création de projets mixtes, et de favoriser le rapprochement entre promoteurs étrangers et tunisiens, ainsi que la conclusion de plans d’affaires et de contrats de partenariat.

