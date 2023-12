Le siège symbolique et historique de l’UGTT sera inauguré le 20 janvier 2024

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi a annoncé que le siège de la centrale syndicale à la rue Mohamed Ali Hammi à Tunis sera inauguré le 20 janvier 2024 , après l’achèvement des travaux de rénovation qui ont duré près de 2 ans.

Il a souligné lundi dans une déclaration à la TAP, avant son discours prononcé à l’occasion de la commémoration du 71ème anniversaire de l’assassinat du leader syndicaliste Farhat Hached, que la date du 20 janvier coïncide avec le 78ème anniversaire de la création de l’UGTT.

« Dans ce nouveau bâtiment, un espace a été consacré à la mémoire nationale et syndicale et comprend les grandes étapes historiques du mouvement syndical tunisien en rapport avec le mouvement militant de la classe ouvrière tunisienne et le peuple tunisien et ses forces démocratiques progressistes pour la défense des valeurs de liberté et d’égalité » a-t-il indiqué, réitérant sa demande en vue de récupérer l’archive du mouvement syndical tunisien.

De son côté, le porte parole officiel de l’UGTT Sami Tahri a indiqué que le nouveau bâtiment de la centrale syndicale a conservé certaines caractéristiques de l’ancien bâtiment dont l’ancienne façade, sous les recommandations de l’institut national du patrimoine, l’association de la sauvegarde de la médina de Tunis et la municipalité de Tunis.

Il a précisé que le nouveau siège comprend 5 étages, des salles de réunion et des bureaux équipés, ajoutant que les travaux de rénovation ont été réalisés avec des coûts d’environ 27 MD.