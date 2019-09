Le sit-in des sociétés de transport n’aura pas lieu

Le sit-in prévu le mercredi 11 septembre 2019, dans toutes les sociétés de transport vient a été annulé, a annoncé le ministère du Transport dans un communiqué publié, mardi.

Cette décision a été prise à l’issue d’une séance de travail tenue, mardi, au siège dudit ministère pour examiner les préoccupations évoquées par les structures de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

La fédération générale du transport (FGT) avait annoncé, dans un communiqué, publié, le 7 septembre 2019, que des mouvements de protestation de 2 heures seront organisés, mercredi, 11 septembre 2019 à partir de 10h, dans toutes les sociétés de transport terrestre, maritime et aérien pour revendiquer l’activation de tous les procès-verbaux des réunions consacrées à ces entreprises dont, notamment, l’Agence technique de transport terrestre (ATTT), les sociétés publiques de transport routier des voyageurs, la Société des transports de Tunis (TRANSTU), les sociétés de l’Office de l’aviation civile et des aéroports, le groupe Tunisair et la Compagnie tunisienne de navigation (CTN).

La FGT a également demandé la mise en œuvre des avenants réformant les salaires des travailleurs opérant dans les entreprises de transport routier des marchandises et produits dangereux.