Le site nucleaire de Zaporijjia au centre d’un entretien Macron-Zelensky

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, et avec elle la polémique sur les risques nucléaires liés à la situation dans la centrale nucléaire de Zaporijia, au sud de l’Ukraine. Ce lundi 15 août , le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a réitéré ses craintes. « À l’abri de la station, les occupants (les russes) bombardent les villes et les communautés des environs », a-t-il accusé.

« Tout incident radioactif à la centrale nucléaire de Zaporijia peut porter un coup aux pays de l’Union européenne, à la Turquie, à la Géorgie, et à des pays de régions plus éloignées. Tout dépend de la direction et de la force du vent », a poursuivi le président ukrainien. Le président français Emmanuel Macron s’est entretenu mardi 16 août avec son homologue ukrainien au sujet de la situation à la centrale nucléaire. L’entretien téléphonique est intervenu « dans la matinée » et a « duré 1 h 20 », a indiqué la présidence française, qui doit communiquer plus tard dans la journée sur le contenu des échanges.

« Si les actions de la Russie conduisent à une catastrophe, les conséquences pourraient frapper ceux qui restent silencieux pour l’instant », a-t-il averti. Il a appelé la communauté internationale à adopter « de nouvelles sanctions dures contre la Russie » et à ne pas « céder au chantage nucléaire ». « Toutes les forces russes doivent se retirer immédiatement de la station et des zones environnantes sans aucune condition », a-t-il dit.