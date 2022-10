Le SLA du FMI ouvrira la voie vers d’autres sources de financement, selon JP Morgan

une banque qui est JP Morgan (donc banque de premier rang) qui recommande directement à ses clients investisseurs d’acheter les bonds tunisien tn24 en cas d’accord avec le FMI. Une recommandation plus sonne puissant que l’accord avec le FMI même. « Go long tunis 24, a été un message fort et sans ambiguïté pour les investisseurs, les fonds d’investissement et les bailleurs de fonds étrangers. Une recommandation inédite pour la Tunisie qui n’a pas connu cela depuis des lustres.

La Tunisie devrait ainsi s’ouvrir une voie passante à d’autres source de financement à la faveur du SLA ( Staff-level agreement) qu’elle a conclu voici quelques jours avec le Fonds monétaire international, a estimé la banque d’investissements américaine JP Morgan qui précise que les réformes proposées par la Tunisie sont axées sur trois volets, nommément, la maîtrise des salaires du secteur public, l’abandon de la compensation et la restructuration des entreprises publiques.

La Banque d’investissement US souligne qu’une part significative de la dette extérieure du secteur public tunisien est garantie par l’Etat, alors que la dette à court terme est dominée par des engagements bancaires considérés comme non performants.

JP Morgan indique qu’un assainissement strict des finances publiques aurait vocation de pousser la dette de la Tunisie vers une trajectoire plus viable, en ce sens sa restructuration peut être évitée, si un accord avec le FMI est approuvé, et que les autorités marquent leur engagement à réformer.

JP. Morgan relève que les cours des obligations de la Tunisie étaient restées sous pression depuis plus d’un an maintenant, pour cause de retard dans la conclusion d’un accord avec le FMI, autant que de l’incertitude qui entache le climat politique ainsi que des répercussions de la hausse des primes de risques, ce qui a un impact sur la capacité de remboursement.

Un accord avec le FMI, dans un contexte d’apaisement des inquiétudes politiques intérieures augmente la probabilité que des tranches du crédit de l’institution soient débloquées à court terme, ce qui entraînera probablement une hausse des cours des obligations souveraines par rapport aux niveaux actuels.

L’investissement dans les obligations souveraines tunisiennes est ainsi recommandé, au regard de l’amélioration de leur profil risque-rendement dans un contexte de baisse des risques de règlement. Il s’agit des Euro Bonds qui arriveront à échéance le 17/02/2024 au taux de 5,625% et qui ont été émises pour un package global de 850 millions d’euros.