Le SNJT à Kais Saïed: Retirez le décret-loi relatif à la lutte contre la désinformation!

Le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a appelé le président de la République Kaïs Saïed à retirer le décret-loi n°54 relatif à la lutte contre les crimes se rapportant aux systèmes d’information et de communication.

Le décret-loi en question est contraire à la Constitution, aux engagements internationaux de la Tunisie en matière de droits de l’Homme et de liberté de la presse et au principe de proportionnalité des peines, a estimé le syndicat.

Dans une déclaration publié lundi, le SNJT a fait observer que le décret-loi n°54 prouve que « les autorités en place visent à instaurer un système politique et juridique hostile aux droits et libertés ». Pour le syndicat, l’objectif dudit décret-loi est de restreindre la liberté d’expression et de la presse sous prétexte de lutter contre les intox et des cyber infractions. Dans ce contexte, le syndicat qui n’a pas cité l’article 24 dudit décret, a rappelé que, selon l’article 55 de la Constitution, aucun contrôle préalable ne peut être exercé sur les libertés d’opinion, de pensée, d’expression d’information et de publication.

Le syndicat des journalistes a affirmé qu’il se réserve le droit de saisir la justice administrative contre le décret-loi en question.

