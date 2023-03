Le SNJT appelle au paiement des salaires des employés de « SNIPE LA PRESSE »

Le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a appelé le gouvernement à réagir de manière » efficace et rapide » pour éviter une aggravation de la situation au sein de l’entreprise » SNIPE LA PRESSE « .

Dans une déclaration publiée mardi, le syndicat a souligné que les autorités assument la pleine responsabilité des tensions que connaît l’entreprise, appelant au paiement immédiat des salaires et des arriérés financiers des employés de » SNIPE LA PRESSE « .

Il a, également, plaidé pour la mise en place d’un plan de sauvetage pour ce média.

Le syndicat des journalistes a, en outre, dénoncé la politique d’atermoiement du gouvernement ainsi que le non-respect de ses engagements de payer les salaires de février, contrairement à ce qui a été annoncé à plusieurs reprises depuis la fin du mois dernier.

A noter que les employés de » SNIPE LA PRESSE » ont exprimé lundi, dans une déclaration commune cosignée par le syndicat de base de l’entreprise et la section du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), son rejet catégorique des atteintes à ses droits pécuniaires garantis par la loi, réclamant en contrepartie le paiement immédiat de ses salaires ainsi que de l’ensemble de ses droits financiers au titre de l’année 2022.

- Publicité-