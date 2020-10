Le SNJT suspend ses négociations avec la présidence du gouvernement

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé mercredi la suspension des négociations avec la présidence du gouvernement concernant la situation de certains médias.

« La délégation du SNJT s’est retirée de la réunion qui était prévue avec la présidence du gouvernement », a encore souligné le syndicat des journalistes.

Dans un communiqué posté sur sa page Facebook, le syndicat a dénoncé une politique « d’atermoiement » et un manque de sérieux dans le traitement des dossiers de certains médias, annonçant le gel des négociations jusqu’à ce que l’Exécutif « change son approche de négociation ».

Le syndicat a dit rejeter une politique de « tergiversation » poursuivie par le gouvernement, concernant les dossiers, objets de négociations, appelant la partie gouvernementale à honorer ses engagements antérieurs et à publier immédiatement la convention cadre des journalistes.

Le SNJT a également appelé le gouvernement à renvoyer au parlement le projet de loi organique relatif à l’audiovisuel sans modifier ses articles « en faveur de certaines parties politiques ».

Par ailleurs, le syndicat des journalistes a mis en garde contre » des nommoinations parachutées » à la tête des médias confisqués, appelant le gouvernement à faire preuve de plus de transparence et de clarté dans ce sujet.

S’agissant des médias publics, le syndicat a invité le gouvernement à entamer un ensemble de réformes à travers la régularisation de la situation précaire des journalistes et l’ouverture des candidatures pour le poste de Président directeur général de l’établissement de la Radio tunisienne.

