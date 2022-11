Le sommet de la Francophonie 2024 se tiendra en France,  annonce Emmanuel Macron

Le sommet de la Francophonie 2024 se tiendra en France pour la première fois depuis plus de 30 ans, au château de Villers-Cotterêts, siège de la future Cité internationale de la langue française, a annoncé Emmanuel Macron sur TV5 Monde.

« Le sommet des chefs d’État et de gouvernement (de la francophonie, ndlr) se tiendra en 2024 à Villers-Cotterêts » dans l’Aisne, a indiqué le président français dans un entretien diffusé dimanche par la chaîne francophone. « Il n’y a pas de plus beau lieu pour que la langue française puisse raconter son odyssée et bâtir son avenir », selon lui.