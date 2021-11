Le sommet virtuel entre Biden et Xi se tiendra lundi

Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping auront lundi une réunion par vidéoconférence, le troisième entretien entre les deux dirigeants alors que les contentieux entre Washington et Pékin s’accumulent.

Ils se parleront, par écrans interposés, lundi 15 novembre « dans la soirée », a indiqué vendredi la Maison-Blanche, confirmant des informations de presse qui circulaient depuis plusieurs jours.

Les deux hommes vont « discuter des moyens de gérer de manière responsable la compétition » entre les deux puissances et de la manière de « travailler ensemble quand nos intérêts se rejoignent », selon un communiqué signé de la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki.

Cette dernière affirme que Joe Biden sera « clair et franc à propos (des) préoccupations » américaines face à son homologue, souvent qualifié de plus puissant dirigeant chinois depuis Mao Tsé-toung.

Xi Jinping ne cesse de renforcer son emprise sur le régime, comme en témoigne l’adoption jeudi par le Parti communiste chinois d’un texte qui, sous prétexte de célébrer le centenaire du parti, fait surtout l’éloge du président.

La « pensée » de l’homme fort de Pékin « est la quintessence de la culture et de l’âme chinoises », lit-on dans ce texte, qui appelle « le Parti, l’armée et le peuple tout entiers à s’unir plus étroitement autour du Comité central dont Xi Jinping forme le cœur ».

Les deux présidents se sont déjà téléphoné à deux reprises depuis l’investiture de Joe Biden.

Le président américain n’a jamais caché son désir de rencontrer en personne le leader chinois, et ne s’est pas privé de critiquer son absence lors des récents sommets du G20 et de la COP26.

Mais il lui faut se contenter d’une rencontre virtuelle avec Xi Jinping, qui n’a pas quitté la Chine depuis près de deux ans, évoquant des raisons sanitaires.