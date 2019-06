Le soutien à Ennahdha s’érode. -24% selon Arab Barometer

Les Frères Musulmans et leurs émanations dans le monde arabe ont vu s’éroder la confiance qui leur était témoignée par l’opinion publique lors dans les années qui ont suivi les soulèvements arabes, a révélé une étude commandée par BBC News Arabic.

Plus de 25 000 Arabes dans 11 États – Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Palestine, Yémen, Jordanie, Irak, Soudan et Liban – ont été interrogés sur un éventail de sujets, de la religion à la santé mentale, en passant par le rôle des femmes dans la société .

L’une des principales conclusions a été la perte de confiance envers les groupes acquis à l’islam politique et radical.

En Jordanie et au Maroc, la confiance dans les Frères musulmans a chuté d’environ 20% depuis 2012-2013. Au Soudan, ce chiffre était d’environ 25%.

“Cette orientation perpétue la tendance générale à la baisse de confiance envers les islamistes dans les pays Mena, qui se manifeste dans la région depuis les soulèvements arabes”, ont déclaré lundi les auteurs de l’enquête menée par le réseau de recherche Arab Barometer.

“En dépit du succès initial des mouvements islamistes en Egypte et en Tunisie, il est de plus en plus évident que l’islamisme est en déclin depuis huit ans.”

Les participants ont été interrogés sur le Hezbollah, les Frères musulmans, et le mouvement Ennahdha, dont les services de sécurité sont accusés d’assassinat de rivaux laïcs, et le Hamas, précise le site « The National ».

Le soutien à Ennahda a diminué de 24%, tandis qu’en Palestine, le soutien au Hamas a diminué de 45% en 2012/13 pour atteindre 24% en 2018/19, d’après la même source.