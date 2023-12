Le soutien à Israël isole les Etats-Unis sur la scène internationale

L’image des Etats-Unis sur la scène internationale est à nouveau secouée par son soutien indéfectible à Israël dans sa guerre contre le Hamas, note l’AFP, rappelant que, depuis le début du conflit, les Etats-Unis ont plus d’une fois fait bande à part. Comme à l’ONU, où ils ont opposé coup sur coup deux veto à des résolutions appelant à un « cessez-le-feu humanitaire » à Gaza, .

La première puissance économique mondiale est timidement sortie de son isolement vendredi, en décidant de ne pas bloquer un texte au Conseil de sécurité exigeant l’acheminement d’une aide humanitaire « à grande échelle » dans le territoire palestinien.

Contrairement à certains de leurs plus proches alliés — le Royaume-Uni, la France et le Japon ont voté en faveur de la résolution — les Etats-Unis se sont abstenus. Seule la Russie a fait de même.

Une semaine plus tôt, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, les Etats-Unis n’ont eu que l’Autriche et la République tchèque comme partenaires européens lorsqu’ils se sont opposés à un cessez-le-feu.

« La façon dont tout cela est perçu dans le reste du monde, c’est que les Etats-Unis se préoccupent des Israéliens, des Ukrainiens », mais qu’ils se soucient beaucoup moins des populations qui ne sont pas occidentales, note Leslie Vinjamuri, du cercle de réflexion londonien Chatham House.

Les responsables de l’administration américaine répètent aussi que les pressions exercées en coulisses portent leurs fruits, Israël ayant accepté de laisser entrer du carburant, de rétablir l’accès à l’internet et d’ouvrir les points de passage vers Gaza.

Mais ce double récit de Joe Biden « serrant Netanyahu dans ses bras, tout en pressant discrètement » Israël, n’a pas été crédible très longtemps, estime Leslie Vinjamuri.

Mais jusqu’à peu, « l’Amérique surfait encore sur cette image d’un pays incarnant (…) la démocratie, les droits humains, la liberté d’expression… autant de valeurs dignes du fameux rêve américain », souligne Munqith Dagher, à la tête de l’organisation qui a mené le sondage, Al Mustakilla.

Le déluge d’images crues provenant de Gaza, repartagées en masse sur les réseaux sociaux, « a vraiment fait basculer la situation ». Il a montré aux Arabes le « parti pris total des Etats-Unis pour les Israéliens et leur non-respect des droits humains des Palestiniens », estime-t-il.

