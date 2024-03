Le soutien américain à Israël atteint son niveau le plus bas depuis 20 ans, selon un sondage

Un sondage annuel de la société d’analyse américaine Gallup portant sur les attitudes des résidents américains à l’égard du conflit israélo-palestinien, publié lundi, a révélé une baisse du soutien à Israël parmi les Américains.

Selon l’enquête, 58% des Américains ont une opinion « très favorable » ou « plutôt favorable » d’Israël, contre 68% en 2022 et 75% en 2021. « Il s’agit de la plus faible opinion favorable à l’égard d’Israël depuis plus de vingt ans », écrivent les sondeurs de Gallup dans le rapport. Parallèlement, 18 % des Américains ont une opinion favorable de l’Autorité palestinienne.

Selon l’enquête, réalisée du 1er au 20 février, la principale raison du déclin de l’opinion favorable à l’égard d’Israël est une chute brutale chez les jeunes âgés de 18 à 34 ans, dont l’opinion favorable à l’égard d’Israël est passée de 64 % l’année dernière à 38 % cette année. Parmi les personnes âgées de 54 à 35 ans, la baisse a été moins importante mais tout de même significative, passant de 66 % à 55 %. Chez les personnes âgées de 55 ans et plus, il n’y a pas eu de changement significatif.

Quelque 53 % des Américains continuent de soutenir la création d’un État palestinien, tandis que 34 % s’y opposent. Cette question révèle également d’importantes divergences politiques au sein des États-Unis : 74 % des démocrates, 55 % des indépendants et 26 % des républicains soutiennent la création d’un État palestinien. 53 % des jeunes Américains pensent que les États-Unis devraient exercer davantage de pression sur Israël à l’heure actuelle.

