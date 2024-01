Le soutien de Biden à Israël cause de l’émoi parmi les siens

C’est le deuxième départ lié au conflit au Moyen-Orient dans le camp démocrate. Un conseiller politique du ministère de l’Éducation, Tariq Habash, a démissionné mercredi 3 janvier, critiquant la gestion par l’administration Biden de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

« Je ne peux pas rester silencieux alors que cette administration ferme les yeux sur les atrocités commises contre des vies palestiniennes innocentes, dans ce que d’éminents experts des droits de l’homme ont qualifié de campagne génocidaire du gouvernement israélien », détaille le conseiller dans un courrier de démission rendu public par le Washington Post.

« Je ne peux pas être discrètement complice du fait que cette administration ne parvienne pas à tirer parti de son influence en tant qu’allié le plus puissant d’Israël pour mettre fin aux tactiques de punition collective abusives qui ont coupé les Palestiniens de Gaza de nourriture, d’eau, d’électricité, de carburant et de fournitures médicales », poursuit Tariq Habash, qui a notamment travaillé sur la question des prêts étudiants.

Déjà, lors d’un entretien sur CNN mercredi, cet Américano-Palestinien s’en était pris directement à Joe Biden : « Le refus du président d’appeler à un cessez-le-feu immédiat et permanent est insoutenable au regard de la conviction de millions d’Américains à travers ce pays. »

Cette démission tonitruante fait suite à celle de Josh Paul, ancien fonctionnaire du département d’État, qui a annoncé en octobre son départ « en raison d’un désaccord politique concernant la poursuite de notre assistance létale à Israël », souligne le HuffPost.

Dans le même temps, des membres de l’équipe de campagne de Joe Biden pour la présidentielle de 2024 ont mis en garde le président, a repéré Le Parisien. Dans une lettre publiée mercredi sur la plateforme Medium, ils dénoncent anonymement « la réponse de l’administration aux bombardements aveugles que mène Israël à Gaza » et appellent Biden à réagir en appelant à un cessez-le-feu « permanent et immédiat ». Cette missive est pour l’heure sans réponse de l’intéressé.

Joe Biden a toujours été un fervent défenseur de la cause israélienne. Mais cette position est aujourd’hui très décriée par certains de ses soutiens qui exercent sur lui une pression croissante pour que les États-Unis cessent d’apporter une aide militaire et économique à Israël.

C’est pourquoi le locataire de la Maison Blanche a cherché ces derniers mois à quelque peu infléchir sa posture, en mettant l’accent sur les efforts déployés par son administration pour acheminer l’aide humanitaire à Gaza. Il a également exhorté Israël à s’efforcer de sauver des vies civiles, tout en avertissant que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qu’il risquait de perdre le soutien de la communauté internationale à cause des bombardements à Gaza.

