Le spectre de vastes troubles sociaux en Tunisie, évoqué par Reuters

« La Tunisie face à la perspective d’une faillite nationale. Cela pourrait anéantir le plan de Saied pour changer la constitution. Les réformes économiques ont besoin d’un soutien politique plus large, selon les bailleurs de fonds. La dégradation du niveau de vie pourrait entraîner de vastes troubles sociaux. Des indices émergent d’une posture plus agressive à l’égard de la dissidence ». C’est, en quelques lignes, le résumé d’un long article de presse de presque 900 mots, de l’agence de presse internationale Reuters, qui cite parfois des sources proches de la Présidence tunisienne. Et l’agence de faire remarquer par exemple et en citant la même « source proche de la présidence », que « l’appareil sécuritaire a maintenant un ascendant sur Saied ». Une remarque qu’on aurait tendance à croire, en se rappelant les multiples fois où le chef de tout l’Etat tunisien fait référence à des informations détaillées qu’il tiendrait contre tout ce qui se comploterait, contre lui et contre son pays.