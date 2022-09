Le Sri Lanka obtient du FMI une aide conditionnelle de 2,9 milliards de dollars

Le Fonds monétaire international a annoncé jeudi que le Sri Lanka, plongé depuis des mois dans une profonde crise économique, recevrait une aide conditionnelle de 2,9 milliards de dollars pour assainir ses finances mais devra aussi obtenir des « assurances financières » de ses créanciers.

Le conseil d’administration du FMI devra en outre ratifier l’accord conclu par les services de l’organisation internationale jeudi.

« Les objectifs du nouveau programme du Sri Lanka, soutenus par le Fonds, sont de rétablir la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette », a affirmé le FMI dans un communiqué, après neuf jours de négociations à Colombo.

« C’est une étape importante dans l’histoire de notre pays », a déclaré le président Ranil Wickremesinghe dans son bureau jeudi.

« Les débuts seront difficiles », a-t-il ajouté, « seul notre engagement compte à présent, car nous devons non seulement atteindre les objectifs fixés, mais aussi les dépasser ».

Le pays de 22 millions d’habitants est ravagé par une crise économique historique, marquée depuis des mois par de sévères pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments.

« Le Sri Lanka est confronté à une crise aiguë (…) supportée de manière disproportionnée par les populations pauvres et vulnérables », a fait valoir le FMI.

L’île d’Asie du Sud a fait défaut sur sa dette extérieure de 51 milliards de dollars à la mi-avril.

Selon le FMI, le Sri Lanka a accepté d’augmenter ses recettes, de supprimer les subventions, d’assurer un taux de change flexible et de reconstituer ses réserves de devises asséchées.

« Nous devrons faire des sacrifices importants », a averti jeudi le Premier ministre Dinesh Gunawardena au Parlement.

Le président Ranil Wickremesinghe, qui a pris ses fonctions en juillet, a annoncé cette semaine une hausse de la TVA de 12 à 15% pour tous les biens et services à partir de ce jeudi.

Son gouvernement avait déjà multiplié par plus de trois les prix du carburant et de l’électricité et supprimé les subventions à l’énergie, une condition préalable essentielle au renflouement par le FMI.