Le stade de la cité Habib de Sfax prêt  dans peu de jours

Le stade de la cité El Habib de Sfax dont les travaux d’aménagement ont mobilisé une enveloppe de 600 mille dinars allouée par le ministère de la jeunesse et des sports, sera prêt pour la nouvelle saison sportive.

La municipalité de Sfax à laquelle a été assignée la mission de réalisation des travaux a fait savoir que les interventions ont concerné principalement l’engazonnement de la pelouse (Artficiel), le mobilier du stade et les conduites d’évacuations des eaux pluviales.

Les travaux, qui avaient démarré début juin dernier, devraient être parachevés dans les prochains jours.

A noter que le stade de la cité El Habib de Sfax accueille les entraînements et les matchs officiels d’Al Ahli sfaxien, l’ASS Sfaxien et du CO Kerkennah.