Le statut d’Opérateur Economique Agréé accordé à 13 nouvelles sociétés tunisiennes

Le statut d’Opérateur Economique Agréé (OEA) a été accordé, vendredi, à 13 nouvelles sociétés tunisiennes, portant le nombre total des entreprises bénéficiant de ce statut, à 165, a indiqué le chargé de la supervision de la direction générale des Douanes, Mongi Bellara.

Intervenant lors d’une journée d’information organisée, vendredi à Tunis, il a précisé que ces sociétés (totalement exportatrices, industrielles, startups et de commerce international) opèrent dans divers secteurs.

L’OEA est, en fait, un statut accordé à toute entreprise établie en Tunisie, exerçant une activité en relation avec le commerce extérieur, ayant la confiance de l’administration des douanes et remplissant les conditions demandées.

Et de poursuivre que les entreprises disposant du statut OEA bénéficieront de la procédure simplifiée de dédouanement (DAE, notes d’envoi…), de nouveaux privilèges se rapportant aux procédures de contrôle technique lors de l’importation ou de l’exportation.

Bellara a, en outre, indiqué que cette mesure s’inscrit dans le cadre de la politique de la direction générale de la douane visant à inciter les investisseurs, à présenter les facilitations et à simplifier les procédures douanières.

L’objectif est de contribuer à la promotion de l’économie nationale et de consolider la compétitivité des entreprises tunisiennes.

De son coté, le Vice-président de l’Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat(UTICA), Hamadi Kooli a affirmé que le taux d’adhésion des entreprises disposant du statut d’OEA depuis 2010 « reste faible », ne représentant que 3% du total des entreprises tunisiennes.

« Nous avons pour ambitions à atteindre un taux d’adhésion d’environ 10% du total des entreprises tunisiennes et à développer le chiffre d’affaires relatif à l’export », a-t-il dit.

