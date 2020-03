Le statut fb qui a coûté sa place à Sarra Rjeb , L’attentat terroriste du Lac 2 n’est pas anodin. Sa logistique interpelle

Les principaux dossiers économiques et sociaux et l’attentat du Lac2 au centre de la réunion du Conseil des ministres Les principaux dossiers économiques et sociaux et l’attentat terroriste survenu, ce matin, dans la région des Berges du lac ont été au centre de la première réunion du Conseil des

Attentat du Lac 2: Une semaine difficile pour la Bourse de Tunis La semaine se termine sur une nouvelle tragique, avec l’annonce d’un attentat terroriste survenu à proximité de l’ambassade Américaine au Lac 2. La réaction du marché a été immédiate: un