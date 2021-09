Le stress hydrique prend de l’ampleur au fil de l’eau!

Depuis des lustres, la Tunisie est classée parmi les pays pauvres en eau, arides ou semi-arides. Un problème lancinant qui ne cesse de s’accentuer d’une année à une autre et auquel il est vital de trouver des solutions.

- Publicité-

Plusieurs indicateurs peuvent renseigner sur la réalité de ce qui est par bien des côtés considéré comme un fléau eu égard à la quantité d’eau disponible par an et par personne. En fait, selon une étude menée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), on commence à parler d’un stress hydrique lorsque l’approvisionnement annuel en eau est inférieur à 1.700 m3 par personne.

Si le volume d’eau disponible par année par personne est entre 1000 m3 et 500 m3, on commence à parler d’un manque d’eau chronique. Et lorsque cette quantité est inférieure à 500 m3 par personne par année, on parle de rareté d’eau absolue, selon une étude publiée par le chercheur Hatem Jemmali.

Cependant, en Tunisie, la moyenne de disponibilité de l’eau par personne par année ne dépasse pas 420 m3 en temps normal. Ce chiffre diminue de moitié pendant les années de sècheresse, explique Hamadi Habaieb, directeur général du Bureau de la Planification et des Equilibres Hydrauliques dans une émission diffusée cette semaine sur la chaîne tv publique wataniya1 .

En effet, durant les six dernières années, on ne compte qu’une seule année pluviale sur cinq années de sécheresse, sachant que les deux dernières années sont des années de sècheresse !

Bien que la Tunisie dispose de 37 barrages situés pour la plupart dans le Nord et le Nord-ouest, leur approvisionnement en eau ne dépasse pas les 33%. Quant à l’apport général en eau, il n’excède point les 42%.

« Si on prend l’exemple de cette année hydrologique qui commence, du 1er septembre dernier à 31 août, on n’a que 803 Millions m3 d’eau qui sont stockées dans les barrages. Cependant, le volume moyen d’apport en eau annuellement dans les barrages est de 1 Milliard 886 Millions m3. Donc on enregistre un déficit de 1 milliard et 1 Million m3 de provision en eaux dans les barrages cette année » explique le responsable.

Une situation « catastrophique » !

« En mai dernier, un conseil ministériel s’est tenu à l’effet de chercher des solutions à partir des simulations faites selon l’approvisionnement en eau », note-t-il. Et pour cause de pluviométrie insuffisante et de manque d’approvisionnement en eau, les agriculteurs qualifient la situation de « catastrophique ».

Si on prend l’exemple de Bouhertma dans le gouvernorat de Jendouba, le volume en eau ne dépasse pas les 20 Millions m3 qui sont réparties entre eau potable et en eau d’irrigation.

L’agriculture étant le secteur d’activité le plus consommateur d’eau, les CRDA ont incité les agriculteurs à rationnaliser l’utilisation de l’eau d’irrigation, a souligné Abdejelil Afli, commissaire régional au développement agricole de Jendouba. « 76% des ressources en eau en Tunisie sont utilisées en agricultures, alors que les 24% restantes sont allouées aux autres secteurs y compris le tourisme et l’industrie hormis l’eau potable », précise Habaeib.

Le problème du stress hydrique ne concerne pas que le secteur de l’agriculture, mais ceci commence à être ressenti au travers des coupures répétitives d’eau potable dans certaines régions en Tunisie, une pratique expliquée par la difficulté d’entretien des circuits par la SONEDE ainsi que par son coût bien élevé.

Pour ce qui est des solutions proposées, celle dont il est le plus souvent question a trait au dessalement de l’eau de mer qui peut réduire la salinité de l’eau à 0.5 g/litre, selon Habaeib.

Cependant, la conscience du citoyen, les bonnes habitudes et la rationalisation de l’utilisation de l’eau, demeurent la solution clé pour réduire les répercussions du stress hydrique, affirme-t-il.