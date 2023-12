Le sucre arrive…d’Inde 

Dans la nuit de mardi à mercredi, le navire « GOLDEN ID » a accosté au port de commerce de Bizerte, transportant 23.000 tonnes de sucre blanc destiné à la consommation domestique et industrielle fournie depuis l’Inde à l’Office tunisien du commerce.

Le gouverneur de Bizerte, Samir Abdellaoui, a confirmé que toutes les procédures d’accostage du navire ont été assurées en toute sécurité dans le bassin portuaire, ajoutant que les mécanismes logistiques nécessaires ont été mis en place pour lancer le processus de déchargement de l’ensemble à partir de ce jeudi 28 décembre 2023.

Selon la page officielle du gouvernorat de Bizerte, le port de Bizerte, depuis sa reprise en activité après l’achèvement de la réfection du pont-levis, a connu un saut qualitatif et quantitatif dans le niveau d’approvisionnement en recevant de nombreux cargos chargés de divers consommables et nécessaires sur le marché local, ainsi qu’en expédiant et en exportant de nombreux produits manufacturés vers les marchés internationaux, redonnant ainsi sa vitalité développementale et sociale précédemment connue.