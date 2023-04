Le suivi de l’avancement du projet de protection sociale au centre d’une réunion de travail

L’avancement du projet de protection sociale « Riposte d’urgence contre la Covid-19 », financé par les deux accords de prêt signés le 2 avril 2021 et le 6 avril 2022 entre le gouvernement tunisien et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, a été au centre d’une réunion de travail tenue hier jeudi au siège du ministère des Affaires sociales entre le ministre, Malek Ezzahi, le représentant résident de la banque mondiale en Tunisie Alexandre Arrobio.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère, Malek Ezzahi, a proposé, à cette occasion, de reconsidérer le concept de coopération internationale pour surmonter les obstacles dans le domaine social.

Il a appelé à créer une nouvelle approche humanitaire qui prend en compte les transformations mondiales et qui accorde une plus grande valeur à la dimension humaine à travers la création de nouveaux mécanismes d’intervention pour promouvoir la production, l’investissement et la création de richesse.

Lors de la réunion, le ministre a passé en revue les différentes actions du département, en particulier dans le domaine de la protection sociale au profit de toutes les catégories sociales.

De son côté, le représentant résident de la Banque mondiale en Tunisie, a exprimé la solidarité de la Banque avec l’Etat tunisien et sa disposition à fournir davantage de soutien et d’aide.

- Publicité-