« L’école de la Tunisie du futur » au centre d’une réunion au ministère de l’éducation

Une réunion tenue mercredi au ministère de l’éducation a été consacrée au suivi du projet de l’école de la Tunisie du futur et des mesures relatives à la numérisation de l’enseignement.

Présidant cette réunion, le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri a indiqué que le projet de l’école de la Tunisie du futur vise à concrétiser la numérisation globale du secteur éducatif en vue de le moderniser et de conférer davantage de transparence aux activités du ministère.

Par ailleurs, le ministre de l’éducation a décidé d’adopter, à partir du mois de janvier 2024, le système de numérisation pour la gestion des données, le suivi des élèves et des plateformes d’enseignement numérique, à travers plusieurs applications à l’instar de « Madrasati » (mon école) et « Maahadi » (mon lycée), outre la gestion administrative.

Dans ce contexte, il a appelé à hâter la réalisation de ce projet en vue de garantir une meilleure adhésion des enseignants et des cadres pédagogiques et administratifs à ce processus.

Cette réunion s’est déroulée en présence de plusieurs directeurs généraux et du directeur de cabinet au ministère de l’éducation.

