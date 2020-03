Le SYNAGRI appelle à identifier des mécanismes de vente sains pour les produits agricoles

Le Syndicat des agriculteurs de Tunisie (SYNAGRI) attire mercredi, l’attention des autorités sur la nécessité d’identifier des mécanismes de vente des produits agricoles dans les espaces commerciaux à même de répondre aux conditions de sécurité sanitaire et ce dans l’intérêt tant du producteur et que du consommateur.

Le SYNAGRI souligne également, dans un communiqué, l’importance de contrôler les circuits de distribution et de lutter contre les pratiques du monopole, appelant à soutenir les femme rurales en cas d’arrêt de travail et à leur faciliter l’approvisionnement en produits hygiéniques pour se protéger contre le coronavirus.

Il appelle en outre à réviser les délais de remboursement des intérêts des crédits bancaires agricoles, ainsi que leur rééchelonnement pour toutes les petites entreprises économiques dans le pays.

L’organisation appelle tout le tissu agricole à faire preuve de solidarité, notamment, dans les régions démunies qui sont dépourvues des moyens financiers et sanitaires ainsi qu’à protéger la production nationale agricole et à assurer la sécurité alimentaire, car le secteur agricole demeure l’épine dorsale du pays.