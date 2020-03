Le SYNAGRI appelle à la révision de la décision de prélèvement de 1%

Le Syndicat des Agriculteurs de Tunisie (SYNAGRI) a appelé l’autorité de tutelle de revoir la décision de prélèvement de 1% de la valeur des produits agricoles destinés aux marchés de gros du pays qui cause des dégâts financiers aux producteurs.

Le Synagri a souligné, dans un communiqué publié, lundi, que cette requête ne vise pas le désengagement de la contribution au fonds 1818, rappelant qu’i a déjà appelé les agriculteurs et les pêcheurs à y contribuer.

A rappeler que l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) avait annoncé, le 17 mars, la décision de prélever 1% de la valeur des produits agricoles destinés aux marchés de gros du pays et de faire un don d’un jour de travail par les agents et cadres des structures locales, régionales et centrales de l’UTAP.

Le SYNAGRI a par ailleurs salué l’annulation des autorisations pour le déplacement sur les marchés et la décision de la réouverture, tous les jours de la semaine, des marchés de gros, y compris les marchés aux poissons, sur l’ensemble du territoire de la République, à compter du mardi 31 mars 2020, et ce, en remplacement des dispositions cosignées, le 25 mars, par les ministères de l’intérieur, du commerce, des affaires locales et de l’agriculture, stipulant que tous les marchés de gros ouvriront trois jours par semaine.

Le Syndicat a exprimé dans ce cadre son engagement à respecter les conditions et les mesures de sécurité sanitaire.

L’UTAP et l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) ont appelé dimanche, à la réouverture des marchés de gros six jours par semaine afin de permettre aux citoyens de s’approvisionner en légumes et produits de base, au moment de confinement total dans le pays.

Sami Tahri porte-parole de l’UGTT, avait déclaré à l’Agence TAP que l’incapacité de certains agriculteurs d’acceder aux marchés de gros dans les villes, a eu un impact négatif sur la régularité de l’approvisionnement dans les points de vente et a favorisé l’augmentation des prix.