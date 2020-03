Le SYNAGRI conteste la réduction des journées de travail dans les marchés de gros

La réduction des journées de travail dans les marchés de gros, dans le cadre de la prévention contre la propagation du coronavirus risque d’amplifier l’encombrement et les queues d’attente devant les marchés ainsi que d’augmenter l’entassement des produits agricoles, a estimé jeudi dans un communiqué le Syndicat des agriculteurs de Tunisie (SYNAGRI).

Ce communiqué est publié après la décision prise par les ministères de l’agriculture, du commerce, de l’Intérieur et des affaires locales mercredi, de réduire les journées de travail dans les marchés de gros dans les différentes régions, à trois jours et d’adopter une déduction obligatoire de 1% pour tous les produits agricoles compte tenu de la situation critique dans laquelle se trouve la Tunisie après la propagation du virus.

Le SYNAGRI a exprimé dans le communiqué, son inquiétude quant à la perturbation des circuits de distribution et de la mauvaise exploitation du marché par les intermédiaires (Gachara) qui ont contribué à attiser la crise au niveau de tout le circuit de distribution des produits agricoles (du producteur au consommateur), affirmant que le contrôle sur ces marchés demeure jusque-là quasiment absent.

Il a estimé que l’octroi des autorisations de déplacement par une structure professionnelle, doit servir à faciliter la circulation au moment du couvre-feu et non pas “à faire chanter les agriculteurs et les marins-pêcheurs”.

L’organisation agricole a particulièrement, appelé le gouvernement à prendre rapidement, des mesures en faveur des agriculteurs et marins-pêcheurs, de manière à prendre en considération la situation pitoyable, des travailleurs dans ce secteur.

Elle a en outre, appelé le ministère du commerce à intervenir immédiatement, pour rationaliser les marges de bénéfices des importateurs et commerçants des intrants agricoles notamment, les fourrages afin de réduire les coûts de production; et ce compte tenu de la rareté des fourrages grossiers et de la baisse des superficies dédiées à la culture fourragère dans le pays.