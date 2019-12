Le syndicat du corps diplomatique décide d’observer un sit-in ouvert à partir de mardi prochain

Le syndicat du corps diplomatique a décidé d’observer, à partir de mardi 24 décembre au hall principal du ministère des affaires étrangères, un sit-in ouvert jusqu’à ce que ses revendications soient satisfaites.

Dans un communiqué rendu public vendredi, le syndicat a appelé à la signature du statut final du corps diplomatique au plus tard lundi 23 décembre courant, soulignant qu’il a eu déjà recours à toutes les procédures de négociation avec les structures concernées.

Le syndicat a également appelé l’administration à respecter le principe de l’équité et de l’égalité des chances entre tous les grades et à retirer immédiatement la décision d’exclure les secrétaires aux affaires étrangères de l’augmentation du nombre des promotions qui font l’objet de concours au titre de l’année 2019.

Le syndicat du corps diplomatique fait état aussi d’un “blocage systématique” des parcours professionnels des diplomates au département des affaires étrangères, estimant que la politique d’atermoiement et le retard dans la promulgation du statut depuis plus de 9 ans et les pratiques d’exclusion sont à l’origine du climat de tension au sein du ministère.