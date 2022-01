Le syndicat du Secondaire appelle à la suspension provisoire des cours

La fédération générale de l’enseignement secondaire relevant de l’UGTT a appelé à la suspension temporaire des cours dans les établissements scolaires pour une certaine période et avec des dates précises qui seraient déterminées par le comité scientifique de lutte contre le coronavirus.

Dans un communiqué, la fédération a souligné la nécessité de soutenir cette procédure et de profiter de la période de suspension pour terminer les campagnes de vaccination contre le Coronavirus, ainsi que d’activer les mécanismes d’enquête et de suivi, en exigeant le respect du protocole sanitaire.

La fédération a également demandé au ministère de l’Éducation d’aménager les étapes restantes de l’année scolaire en cours, en tenant compte des conséquences de la suspension provisoire des cours. Il s’agit également d’assurer l’équilibre cognitif et pédagogique ainsi que les exigences de l’éducation et du processus d’évaluation, en plus de l’élaboration des différents scénarios prévus pour assurer la réussite de l’année scolaire.

Dans la même déclaration, la fédération a appelé à permettre aux inspecteurs d’avoir leur pleine autorité pour développer les plans et mécanismes nécessaires pour compléter les programmes restants et modifier leur contenu.

Il est à noter que le comité scientifique de lutte contre la coronavirus se réunit ce mardi pour délibérer sur la situation épidémiologique dans les établissements scolaires.

La réunion du comité scientifique intervient à un moment où les établissements d’enseignement enregistrent une augmentation significative du nombre d’infections par le Coronavirus, ce qui a entraîné la fermeture de certaines classes et de plusieurs écoles.