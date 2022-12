Le syndicat du Secondaire ne remettra pas les notes à l’administration

La fédération générale de l’enseignement secondaire a réaffirmé son attachement à sa décision de ne pas remettre les notes du premier trimestre à l’administration.

S’agissant des modalités de la retenue des notes, elle a appelé, dans un communiqué publié vendredi, tous les enseignants à assurer les devoirs de contrôle, à corriger les copies dans la salle des cours et à remettre aux élèves les notes et les moyennes.

Elle a souligné sa disposition à recevoir les parents d’élèves souhaitant connaitre les notes ou avoir des explications à propos de la retenue des notes.

La fédération générale a appelé à l’ouverture de négociations « sérieuses et responsables » avec le ministère de l’éducation et de la jeunesse et des sports concernant les dossiers en suspens dont notamment, l’amélioration des conditions matérielles des enseignants, la promotion des conditions de travail au sein de l’école et la lutte contre le phénomène de la violence dans les établissements éducatifs.

Elle a appelé à la régularisation des dossiers des enseignants suppléants et l’amélioration du pouvoir d’achat du corps éducatif.