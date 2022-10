Le syndicat unifié des agents de la douane appelle à promulguer une loi protégeant les douaniers

Le syndicat unifié des agents de la Douane Tunisienne a appelé samedi, à la promulgation d’une loi protégeant les agents de la douane contre les agressions à répétition dont ils sont victimes pendant l’exercice de leur mission.

Le chef du bureau exécutif du Syndicat Ridha Nasri a souligné lors d’une conférence de presse, l’importance d’adopter des solutions radicales contre ces agressions, dont le rythme s’est accéléré au cours de ces derniers jours précisant que ces agressions visent directement , les agents de la douane qui luttent contre la contrebande et la corruption et oeuvrent à protéger l’économie nationale.

Nasri a mis en relief la nécessité de mettre en oeuvre l’accord conclu en mars 2021, entre la direction et le syndicat et portant à l’avancement professionnel des agents de la douane ainsi que l’actualisation de la prime du risque, conformément à l’article 26 de la loi n°46 de l’année 1995, relatif au statut des agents de la douane, lequel prévoit de faire bénéficier les douaniers des primes et avantages accordés aux forces armées .

Nasri a fait observer que l’accord comprend également, l’actualisation de la rémunération des heures supplémentaires, la restructuration de la direction générale de la douane, les promotions et l’amendement du code de la douane.

Il a estimé que les articles de cet accord demeurent lettre morte appelant la direction générale de la douane à respecter ses engagements

le syndicaliste a fait remarquer qu’une réunion se tiendra ultérieurement, avec les membres des bureaux régionaux du syndicat, pour débattre des actions que les douaniers compte entreprendre pour faire valoir leurs droits.

- Publicité-