Le système d’échange électronique de données est un projet national qui concerne 8 millions tunisiens

Le système d’échange électronique de données (SEED) entre la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), les prestataires des soins et l’assuré social à travers la carte « Labes » est un projet national structuré, qui concerne 8 millions tunisiens dont 3.5 millions assurés sociaux et 4.5 millions, membres de la famille à la charge de l’assuré, a indiqué vendredi le président directeur général de la CNAM, Kamel Madouri.

Il a précisé dans une déclaration à la TAP en marge de la rencontre régionale tenue à Sfax en partenariat avec le bureau de l’organisation internationale du travail en Tunisie pour présenter le système d’échange électronique de données entre les prestataires de services de santé et le centre virtuel E-CNAM, que jusqu’à présent 1 million 600 mille cartes Labes ont été distribuées sur un total de 3.5 millions cartes qui ont été imprimées. La carte Labes en tant que carte de soins électronique permettra de faciliter les procédures et de rapprocher les prestations au profit de l’assuré social, a précisé Madouri.

Cette carte permettra également aux prestataires de soins, dont le médecin et le pharmacien, d’assurer un suivi du processus parcouru en matière de service de santé accordé et de transférer, les bulletins de soins auprès de la CNAM, à distance, a encore ajouté Madouri. L’application de la carte Labes entrera en vigueur à partir du mois de janvier 2024 dans le secteur public, en premier lieu, pour l’intégrer par la suite dans le secteur privé, a noté le PDG de la CNAM. Concernant le centre virtuel E-CNAM, Madouri a notamment précisé que ce centre, opérationnel depuis près de deux ans, permet au citoyen de bénéficier des prestations à distance sans se déplacer au siège de la Caisse, en plus de la possibilité de télécharger les différents documents et factures.