Le TA décide de reporter toutes les audiences après le 4 avril 2020

Le Tribunal administratif (TA) a décidé de reporter toutes les audiences après la date du 4 avril 2020.

Dans un communiqué rendu public lundi, le TA a précisé qu’il est permis aux citoyens de présenter les plaintes et les recours, avec la possibilité pour les justiciables de s’informer sur le numéro 70 02 87 00.

Cette décision a été prise eu égard à la situation sanitaire qui prévaut dans le pays et par souci de préserver les magistrats, les cadres, les fonctionnaires du tribunal et des citoyens du virus Covid-19 et par mesure préventive.

Le ministère de la Justice avait annoncé dimanche la suspension du travail dans tous les tribunaux de la Tunisie, à partir du lundi, 16 mars 2020, jusqu’à nouvel ordre.

Cette décision intervient dans le cadre de la préservation de la santé générale et celle du personnel exerçant dans le secteur de la Justice, a précisé le département.

Le ministère avait déjà publié, le 11 mars, une note dans laquelle, il a recommandé une série de mesures de prévention contre une éventuelle prolifération du coronavirus.