Le TABC et l’ATCT s’associent pour promouvoir l’expertise tunisienne en Afrique

Un accord de partenariat visant à promouvoir l’expertise tunisienne sur le continent africain a été conclu à Tunis, entre le Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC) et l’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT), a fait savoir, mercredi, le TABC.

En vertu de cet accord, signé le 23 janvier 2024, au siège de TABC (House of Africa), l’ATCT sera impliquée dans la mise en œuvre des programmes d’action du conseil, à travers les différentes missions économiques, ainsi que dans les évènements qu’il organise à l’instar de la 7ème édition de la Conférence internationale sur le financement de l’investissement et du commerce en Afrique « FITA 2024 », prévue à Tunis, les 11 et 12 juin 2024.

Ce partenariat vient renforcer la coopération de TABC avec les différentes structures étatiques œuvrant dans les domaines de l’internationalisation, de l’export et de la coopération technique.

Pour l’ATCT, agence pionnière de la coopération Sud-Sud avec plus de 50 ans d’expérience, ce partenariat sera une occasion pour s’ouvrir davantage sur les organismes spécialistes des marchés subsahariens et de créer un nouveau dynamisme vis-à-vis des pays africains.

