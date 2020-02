Le taux d’avancement de la récolte oléicole a atteint 78% jusqu’au 14 février

Jusq’au 14 février 2020, le taux d’avancement de la récolte oléicole a atteint près de 78%, a fait savoir, jeudi, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb.

” Cette récolte est répartie entre les régions du nord (95%), du centre (77%), du Sahel (74%), du sud (69%) et Sfax (57%) “, a-t-il ajouté lors d’un point de presse consacré à la présentation de l’état d’avancement de la saison 2019/2020.

Dans certaines régions du sud, notamment, à Sfax, le rythme de la récolte a enregistré certaines perturbations, a souligné le ministre, imputant le retard pris dans le démarrage de la saison oléicole dans ce gouvernorat à l’instabilité des prix de l’huile d’olive.

Pour cette saison qui a démarré en novembre dernier, la production nationale devrait plus que doubler. Les prévisions tablent sur 350 mille tonnes, contre seulement 140 mille tonnes la saison écoulée (2018/2019).